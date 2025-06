Deutsche Fußballer scheitern in der Nations-League an Portugal

Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Nations-League gegen Portugal verloren. Die Mannschaft von Trainer Nagelsmann war zwar in der Münchner Arena in der zweiten Halbzeit durch einen Kopfballtreffer von Wirtz in Führung gegangen; den Portugiesen gelangen aber in schneller Folge zwei Treffer durch Conceicão und Ronaldo zum 1:2 Endstand. Im Endspiel am Sonntag ebenfalls wieder in München trifft Portugal entweder auf Frankreich oder Spanien. Die Deutschen spielen in Stuttgart um Platz 3.

