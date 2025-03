Deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft auf Italien

Dortmund: Am Abend trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League auf Italien. Das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gewann die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann mit 2:1. Vom Ausgang des Rückspiels heute hängt ab, gegen welche Gegner Deutschland in der Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada antreten muss. Außerdem geht es um die Position in der Weltrangliste des Weltverbands FIFA.

