Deutsche Fußball-Nationalmannschaft schlägt Italien 2:1

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat in Mailand das Viertelfinalspiel der Nations League gegen Italien für sich entschieden. Die Partie endete mit einem 2:1-Erfolg für Deutschland. Rückspiel ist am Sonntag in Dortmund.

