Deutsche Fußball-Nationalelf steht vor Testspiel gegen die USA

Zum Fußball: Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Abend in Connecticut gegen Gastgeber USA ihr erstes Länderspiel unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 36-Jährige soll die DFB-Auswahl zu einer erfolgreichen Heim-Europameisterschaft 2024 führen. Wie er erklärte, will er einen aktiven, aggressiven Fußball sehen. Bayern-Profi Joshua Kimmich wird heute wegen einer Erkältung nicht spielen. Die 25 weiteren Akteure, darunter vier Torhüter, sind dagegen einsatzbereit.

