Deutsche Fußball-Liga bekommt 4,4 Milliarden Euro für Medienrechte

Frankfurt am Main: Die 36 Vereine der Fußball-Bundesliga und der 2. Bundesliga erhalten für die vier Spielzeiten von 2021 bis 2025 weniger Geld für die Medienrechte. Nach Angaben der Deutschen Fußball-Liga fließen insgesamt 4,4 Milliarden Euro an die Clubs. Für das letzte Paket waren es 4,64 Milliarden Euro. Die ARD ist einer der Gewinner der Auktion und sicherte sich mehrere Pakete, darunter alle für Radioübertragungen. Die erste Liga spielt ab der Saison 2021/22 laut Plan zehnmal am Sonntagabend um 19.30 Uhr. Diese Termine ersetzen den bei Fans ungeliebten Montagabend und den für Amateure ungünstigen Sonntagmittag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2020 17:00 Uhr