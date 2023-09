Deutsche Fußball-Frauen verlieren gegen Dänemark

Viborg: Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihr erstes Spiel nach dem WM-Aus absolviert. In ihrem Pflichtspiel unterlag Deutschland mit 0:2 gegen Dänemark. Das Besondere der UEFA Womans Nations League: Darüber werden auch die Tickets für Olympia 2024 in Paris vergeben. Der nächste Gegner Deutschlands ist Island am kommenden Dienstag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2023 20:00 Uhr