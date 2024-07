Deutsche Fußball-Frauen verlieren EM-Qualifikationsspiel in Island mit 0:3

Reykjavik: Am fünften Gruppenspieltag der EM-Qualifikation hat die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft die erste Niederlage hinnehmen müssen. Das Team von Bundestrainer Hrubesch verlor in Island klar mit 0:3. Auf die Teilnahme an der Europameisterschaft in der Schweiz im kommenden Jahr hat das Spiel aber keine Auswirkungen. Die deutschen Frauen hatten ihr Ticket bereits gelöst.

