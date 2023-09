Deutsche Fußball-Elf verliert Testspiel gegen Japan

Wolfsburg: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Start in die EM-Saison das Testspiel gegen Japan verloren. Die DFB-Elf unterlag in Wolfsburg 1:4. Bundestrainer Flick war mit einer erneut veränderten Mannschaft an den Start gegangen. Am Dienstag spielt die deutsche Elf gegen Vizeweltmeister Frankreich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.09.2023 09:00 Uhr