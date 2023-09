Deutsche Fußball-Elf schlägt Frankreich 2:1

Dortmund: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihr Testspiel gegen Vize-Weltmeister Frankreich 2:1 gewonnen. Die Treffer für das DFB-Team erzielten Müller und Sané. Nach dem Rauswurf von Bundestrainer Flick nach der 1:4-Niederlage gegen Japan am Samstag coachte DFB-Sportdirektor Völler das Team. Heute soll die Suche nach einem Nachfolger von Flick beginnen. Am 14. Oktober trifft die Nationalmannschaft in einem weiteren Testspiel auf die USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 07:00 Uhr