Deutsche Fregatte startet zu Einsatz gegen Huthi-Angriffe

Wilhelmshaven: Die deutsche Fregatte "Hessen" hat sich auf den Weg ins Rote Meer gemacht. Dort wird sie sich an einem EU-Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen beteiligen. Seit einiger Zeit greifen die jemenitischen Huthi-Rebellen immer wieder Frachter auf dieser Route an. Die "Hessen" wurde genau für solch eine Aufgabe gebaut und ist entsprechend ausgestattet. An Bord sind rund 240 Soldaten. Marine-Inspekteur Kaack nannte dies den "ernsthaftesten Einsatz" einer deutschen Marineeinheit seit vielen Jahrzehnten. Allerdings gebe es kein deutsches Kriegsschiff, dessen Soldaten besser vorbereitet, besser ausgebildet und besser dafür ausgestattet seien. Die EU-Staaten haben sich heute auf die Einzelheiten des gemeinsamen Einsatzes verständigt. Der formale Beschluss soll am 19. Februar bei einem Außenministertreffen in Brüssel gefasst werden. Der Bundestag muss der Beteiligung der "Hessen" noch zustimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2024 22:00 Uhr