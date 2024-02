Deutsche Fregatte schießt erstmals Huthi-Drohnen ab

Berlin: Deutsche Soldaten haben im Roten Meer zum ersten Mal einen Angriff der islamistischen Huthis aus dem Jemen abgewehrt. Die Fregatte "Hessen" hat zwei Drohnen abgeschossen. Das US-Militär meldete am Abend den Abschuss weiterer Drohnen durch amerikanische Flugzeuge. Der Einsatz der deutschen Marine gilt als gefährlich. Er findet im Rahmen der EU-Mission statt, die die wichtige Handelsroute vor den Huthis schützen soll. Die pro-iranischen Rebellen greifen vom Jemen aus seit mehreren Monaten Schiffe im Roten Meer an. Die Miliz will damit ein Ende der israelischen Angriffe im Gazastreifen erzwingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2024 08:00 Uhr