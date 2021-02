Deutsche Frauenstaffel holt bei Biathlon-WM Silber

Nachrichtenarchiv - 20.02.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Pokljuka: Bei der Biathlon-WM in Slowenien hat die deutsche Frauen-Staffel sensationell Silber geholt. Nach einer Aufholjagd von Schlussläuferin Franziska Preuß musste sie sich über die 4 Mal 6 Kilometer nur Norwegen geschlagen geben. Bronze ging an die Ukraine. Für die deutschen Biathletinnen war es die erste Medaille bei dieser Weltmeisterschaft. Bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezhzo holte die Österreicherin Katharina Liensberger Gold im Slalom geholt. Es ist bereits ihr zweiter Titel bei der Weltmeisterschaft. Silber ging an Petra Vlhova aus der Slowakei, die Amerikanerin Mikaela Shiffrin gewann mit fast zwei Sekunden Rückstand auf die Siegerin Bronze. Lena Dürr fiel im zweiten Durchgang auf Rang 14 zurück, Andrea Filser wurde 20.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.02.2021 23:00 Uhr