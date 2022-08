Deutsche Frauen sorgen für EM-Medaillenregen

Nachrichtenarchiv - 14.08.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am vierten Wettkampftag der European Championships haben die deutschen Turnerinnen gleich zwei Gold-Medaillen geholt. Emma Malewski siegte im Finale überraschend am Schwebebalken. Elisabeth Seitz gewann EM-Gold am Stufenbarren. Über eine Medaille freuen kann sich auch Hannah Meul: Sie wurde Vize-Europameisterin im Bouldern. Ruderin Alexandra Föster holte Bronze im Einzel. Und bei der Schwimm-EM in Rom wurde Isabel Gose Dritte über 200 Meter Freistil.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2022 20:00 Uhr