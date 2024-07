Deutsche Frauen holen bei Olympia drei Medaillen

Paris: Beim olympischen Judoturnier hat Miriam Butkereit in der Gewichtsklasse bis 70 kg Silber gewonnen. Im Finale unterlag sie der Kroatin Barbara Matić. Ebenfalls Silber holte die Augsburger Kanutin Elena Lilik im Canadier-Einer. Am Mittag hatten die deutschen Ruderinnen im Doppelvierer Bronze gewonnen. Tischtennisprofi Dimitrij Ovtcharov dagegen muss den Traum von der dritten olympischen Einzelmedaille begraben. Der 35-Jährige verlor in Paris trotz einer starken Aufholjagd das Achtelfinal-Duell gegen Frankreichs Shootingstar Felix Lebrun. Für Angelique Kerber war im Viertelfinale des Tennisturniers Schluss: Sie verlor in drei umkämpften Sätzen gegen die Chinesin Zheng Qinwen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.07.2024 18:15 Uhr