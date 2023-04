Deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft besiegt Niederlande mit 1:0

Kurzmeldung ein/ausklappen Ein Toter und mehrere Verletzte nach mutmaßlichen Terroranschlieg in Tel Aviv

Tel Aviv: In der israelischen Küstenstadt ist am Abend ein Mann bei einem Attentat getötet worden. Fünf weitere Personen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie der israelische Rettungsdienst mitteilte. Bei den Opfern soll es sich um ausländische Touristen handeln. Die Polizei erklärte, ein Auto sein in eine Menschenmenge nahe der Strandpromenade gefahren und habe sich danach überschlagen. Der Fahrer sei daraufhin von einem Polizisten erschossen worden. Das israelische Außenministerium spricht von einem Terroranschlag. Premier Netanjahu ordnete die Mobilisierung zusätzlicher Polizeieinheiten und Soldaten an. Nach Zusammenstößen zwischen der israelischen Polizei und muslimischen Gläubigen auf dem Tempelberg in Jerusalem in dieser Woche eskaliert die Lage im Nahen Osten wieder. Nur wenige Stunden vor dem Zwischenfall in Tel Aviv waren im Westjordanland zwei Frauen getötet worden.

