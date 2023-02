Deutsche Firmen organisieren Luftbrücke für die Türkei

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Gut eineinhalb Wochen nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ist eine Luftbrücke zwischen Deutschland und den Katastrophengebieten eingerichtet worden. Vom Frankfurter Flughafen startete am Vormittag eine erste Boeing 777 mit Hilfsgütern nach Antalya. Die Flüge mit Lebensmitteln, Decken und Hygiene-Artikeln sind vom Verdi-Streik ausgenommen. An der Luftbrücke sind mehrere Logistik- und Transport-Unternehmen wie Lufthansa, Sun-Express und DPD beteiligt. Auch auf regulären Passagierflügen in die Türkei sollen künftig Hilfsgüter mitgenommen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 12:00 Uhr