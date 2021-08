Deutsche Feuerwehrleute sollen Feuer in Griechenland bekämpfen

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Einsatzkräfte aus Deutschland sollen Griechenland dabei unterstützen, die verheerenden Waldbrände zu bekämpfen. Das Technische Hilfswerk sowie Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Hessen bereiten sich derzeit auf einen Einsatz vor. Wann und wo genau die deutschen Einsatzkräfte helfen sollen, wird mit der griechischen Regierung abgestimmt. Die Opposition im Bundestag hatte zuvor kritisiert, dass Deutschland angesichts der Feuer noch keine Hilfe geschickt hatte. Andere europäische Staaten stellten Griechenland etwa Löschhubschrauber zur Verfügung. Nach ersten Schätzungen liegen dort mindestens 60.000 Hektar Land in Schutt und Asche. Auch in der Türkei kämpfen Tausende Einsatzkräfte weiter gegen die Flammen an. Insbesondere die Küstenregionen im Süden und Westen des Landes sind schwer betroffen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2021 20:00 Uhr