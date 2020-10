Deutsche Fahnder heben kriminelle Chatgruppen im Messengerdienst Telegram aus

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Nach Razzien in sechs Bundesländern haben das Bundeskriminialamt und die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft mehrere kriminelle Chats im Messengerdienst "Telegram" ausgehoben. Insgesamt wurden Chatgruppen mit 8.000 Mitgliedern übernommen und sichergestellt, so die Fahnder. Bisher sind 28 Beschuldigte identfiziert. Zwei Männer aus dem Landkreis Offenbach wurden festgenommen. Sie hatten in dem verschlüsselten Messengerdienst mit Drogen, Waffen und gefälschten Dokumenten gehandelt. Schwerpunkte der Aktion waren Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Ermittler waren den Kriminellen seit Juni auf der Spur. Wie es gelang, den verschlüsselten Messengerdienst zu knacken, teilten sie nicht mit. Der Chatdienst Telegram wird auch von Oppositionellen in autoritär regierten Staaten genutzt - zum Beispiel in Belarus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.10.2020 19:00 Uhr