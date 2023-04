Meldungsarchiv - 04.04.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Deutschlands Exportunternehmen haben im Februar ein sattes Plus erzielt. Insgesamt wurden in dem Monat Waren im Wert von mehr als 136 Milliarden Euro ausgeführt - laut statistischem Bundesamt ein Plus von vier Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Jahresvergleich legten die Exporte im Februar sogar um 7,6 Prozent zu. Überdurchschnittlich stark wuchs die deutsche Exportleistung vor allem nach China und in die USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2023 11:15 Uhr