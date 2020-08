Deutsche Exporte steigen so stark wie seit 1990 nicht mehr

Zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen

Schwerin: Nur vier Tage nach dem Schulstart in Mecklenburg-Vorpommern müssen zwei Schulen wegen des Coronavirus' wieder geschlossen werden. Betroffen sind das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, wo eine Lehrerin positiv auf das Virus getestet worden ist, und die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz im Landkreis Rostock. Wie der Landkreis mitteilt, hat sich dort ein Schüler infiziert. Die Grundschule soll von Montag an zwei Wochen zu bleiben. Alle Kinder, Lehrer und anderen Schulmitarbeiter müssen den Angaben zufolge in Quarantäne. Der Unterricht hatte in Mecklenburg-Vorpommern am Montag als erstes Bundesland wieder begonnen. Gestern ist Hamburg ins neue Schuljahr gestartet. Nächste Woche folgen Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2020 12:00 Uhr