Deutsche Exporte sind abermals rückläufig

Wiesbaden: Die deutschen Exporte sind auch im August zurückgegangen. Sie sanken im Vergleich zum Juli um 1,2 Prozent; im Vergleich zum August 2022 lag das Minus sogar bei 5,8 Prozent. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Die Importe gingen - verglichen mit Juli - um 0,4 Prozent zurück, und um 16,8 Prozent im Jahresvergleich. Die Außenhandelsbilanz schloss im August mit einem Überschuss von 16,6 Milliarden Euro ab, so das Amt weiter; um so viel überstieg der Wert der Ausfuhren den der Einfuhren. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer spricht von der erodierenden Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 13:00 Uhr