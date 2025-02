Deutsche Exporte gehen weiter zurück

Wiesbaden: Die schlechten Nachrichten aus der Wirtschaft reißen nicht ab: So sind die deutschen Exporte im vergangenen Jahr wieder gesunken. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden insgesamt Waren im Wert von 1,56 Billionen Euro ausgeführt. Das ist ein Prozent weniger als 2023 und das zweite Minus in Folge. Grund für den Rückgang war vor allem die geringere Nachfrage aus China. Die meisten Exporte gingen wieder in die USA. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag sprach von einem deutlichen Zeichen für die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.

