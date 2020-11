Deutsche EU-Ratspräsidentschaft lässt trotz Veto-Drohungen über Haushalt abstimmen

Deutscher Städtetag warnt vor Corona-Leichtsinn

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat vor Leichtsinn im Umgang mit den Corona-Regeln gewarnt. Städtetags-Präsident Jung sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", etliche Auflagen würden die Menschen noch den ganzen Winter über begleiten. Man brauche Geduld, um die Pandemie in Schach zu halten. Für Entwarnung sei es noch zu früh. Zugleich drückte Jung die Hoffnung aus, dass sich der Teil-Lockdown in der neuen Woche in den Infektionszahlen niederschlägt. Entscheidend sei, dass sich die Menschen weiter an die strengen Kontaktbeschränkungen halten. Nach seinen Worten tun das die allermeisten Menschen auch. Auch die verschärften Maskenregelungen in einem Teil der Innenstädte zeigten Wirkung, so Jung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2020 06:00 Uhr