Deutsche essen seltener Gänsebraten

Wiesbaden: In Deutschland landet nach Einschätzung des Statistischen Bundesamtes immer seltener Gänsebraten auf den Tellern. Wie die Statistiker heute bekannt gaben, ist die Menge von importiertem Gänsefleisch in den vergangenen zehn Jahren um fast ein Drittel gesunken. Besonders deutlich war der Rückgang im vergangenen Jahr: Es wurden mehr als 19 Prozent weniger Gänsefleisch importiert als 2021. Den größten Teil an Geflügelfleisch machen in Deutschland mit fast 70 Prozent Jungmasthühner aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 11:00 Uhr