Deutsche Ermittler nehmen US-Amerikaner wegen Spionageverdacht fest

Karlsruhe: Deutsche Ermittler haben einen US-Amerikaner festgenommen, der China sensible Daten des Militärs angeboten haben soll. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, hatte der Mann bis vor kurzem für die US-amerikanischen Streitkräfte in Deutschland gearbeitet und war dadurch an die Informationen gekommen. Sie wirft dem Verdächtigen vor, sich gegenüber einem ausländischen Geheimdienst zur Agententätigkeit bereit erklärt zu haben. Der Mann wurde den Angaben zufolge in Frankfurt am Main festgenommen. Medienberichten zufolge soll er mit seiner Arbeit unzufrieden gewesen sein. Um welche Daten es ging, ist unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 18:00 Uhr