Deutsche Ermittler machen Hintermann von gefährlicher Schad-Software ausfindig

Zahl der Arbeitslosen in Deutschland sinkt auf 2,38 Millionen

Nürnberg: Im Zuge der Herbstbelebung ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland deutlich gesunken. Im Oktober waren knapp 2,4 Millionen Menschen ohne Job, die Quote sank um 0,2 Punkte auf 5,2 Prozent. Im Vergleich zum Oktober vergangenen Jahres ist der Rückgang der Arbeitslosenzahl noch deutlicher: Ein Minus von 383.000. Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt seien zwar noch sichtbar, würden aber kleiner, sagte der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, bei der Vorstellung der Zahlen in Nürnberg. Die Arbeitslosigkeit sinke, die Beschäftigung und die Nachfrage nach neuem Personal nehme zu, die Kurzarbeit sei rückläufig, so Scheele weiter. Auch in Bayern ging die Arbeitslosigkeit zurück, die Quote sank auf 2,9 Prozent.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2021 11:00 Uhr