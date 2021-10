Deutsche DFB-Auswahl besiegt Nordmazedonien 4:0

Parallel zu Sondierungen: Rechnungshof und Firmen stellen Forderungen

Berlin: Rund zehn Stunden lang haben SPD, Grüne und FDP heute miteinander über eine mögliche Ampel-Regierung gesprochen. Heute und am Freitag wollen sich die Parteien erneut treffen und dann womöglich entscheiden, ob sie Koalitionsverhandlungen aufnehmen werden. Parallel zu den Verhandlungen haben verschiedene Institutionen Forderungen an eine neue Regierung gestellt. Der Bundesrechnungshof etwa nannte zwölf Handlungsfelder, unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Katastrophenschutz und Klimaschutz. Außerdem sei im Gesundheitssystem ein Wandel nötig. Klimaaktivisten demonstrierten am Rande der Verhandlungen für mehr Klimaschutz. Eine Allianz deutscher Unternehmer forderte die Parteien zu einem - so wörtlich - "klaren, verlässlichen und planbaren Pfad zur Klimaneutralität" auf.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 19:15 Uhr