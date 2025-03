Deutsche Damen-Langlaufstaffel gewinnt WM-Bronze

Erstes Edelmetall für deutsches Team in Trondheim: Bei der nordischen Ski-WM in Norwegen haben die Deutschen Skilangläuferinnen in der Staffel Bronze geholt. Victoria Karl, Katharina Henning, Pia Fink und Helen Hoffmann mussten sich über die 4 x 7,5 Kilomenter nur Schweden und Norwegen geschlagen geben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.03.2025 15:00 Uhr