Deutsche Corona-Warnapp bald in fünf weiteren Sprachen verfügbar

Berlin: Die deutsche Corona-Warn-App soll bald in weiteren fünf Sprachen verfügbar sein. Laut Digital-Staatsministerin Bär werden die Versionen Arabisch, Polnisch, Bulgarisch, Rumänisch und Russisch entwickelt. Bisher gibt es die App in Deutsch, Englisch und Türkisch. Bär sagte der "Rheinischen Post", Deutschland habe mit bisher mehr als 16,4 Millionen Nutzern mehr Downloads als ganz Europa mit seinen verschiedenen Apps zusammen. Mit Blick auf die bisherigen technischen Probleme empfahl die CSU-Politikerin den Usern, die App mindestens einmal am Tag zu öffnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.08.2020 05:00 Uhr