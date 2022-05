Deutsche Botschaft in Kiew ist wieder geöffnet

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der ukrainischen Hauptstadt ist die deutsche Botschaft nach knapp dreimonatiger Pause wieder eröffnet worden. Das hat Außenministerin Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem ukrainischen Kollegen Kuleba in Kiew mitgeteilt. Zunächst allerdings wird der Betrieb mit minimaler Präsenz wieder aufgenommen. Außerdem kündigte die Außenministerin an, dass Deutschland und die Niederlande in den nächsten Tagen mit der Ausbildung ukrainischer Soldaten an der modernen Panzerhaubitze 2000 beginnen. Ende vergangener Woche hatte die Bundesregierung Kiew die Lieferung von sieben dieser hochmodernen und schweren Waffensysteme zugesagt, die bis zu 40 Kilometer weit schießen können. Am Mittag hatte Baerbock den Kiewer Vorort Butscha besucht und sich dabei erschüttert über die mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen gezeigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2022 19:15 Uhr