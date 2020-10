Deutsche Börse plant Neuaufstellung des Dax'

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Deutsche Börse will den Leitindex Dax neu aufstellen. Vorstandschef Weimer sagte, künftig sollten nicht nur dreißig, sondern vierzig Unternehmen gelistet sein. Gleichzeitig werde es schärfere Auflagen für die Mitgliedschaft geben. Unter anderem sollen Konzerne aus dem Dax verbannt werden, wenn sie ihre Bilanzen nicht fristgerecht vorlegen. Und anders als bisher sollen nur Unternehmen in die erste deutsche Börsenliga aufsteigen, die auch Gewinn machen. Die Deutsche Börse reagiert damit unter anderem auf den Wirecard-Skandal.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 12:00 Uhr