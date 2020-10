Deutsche Börse plant Neuaufstellung des Dax'

Spahn fordert zur strikten Einhaltung der Maskenpflicht auf

Berlin: Gesundheitsminister Spahn hat angesichts steigender Corona-Neuinfektionen dazu aufgefordert, die bestehenden Corona-Beschränkungen strikter umzusetzen. Es sei auch in Ordnung, eine Maskenpflicht in Büroräumen anzuordnen, sagt der CDU-Politiker auf einer Pressekonferenz. Er kritisiert aber scharf, dass etwa die Maskenpflicht in Restaurants teilweise nicht eingehalten werde und weiter illegale Partys stattfänden. Nur weil man 20 Jahre alt sei und sich unsterblich fühle, habe man nicht das Recht, sich nicht an die Regeln zu halten, so der Gesundheitsminister. Spahn verteidigte bei der Pressekonferenz auch seine gestern vorgestellte Reform der Pflegeversicherung. Er bezeichnete die Deckelung des Eigenanteils von 700 Euro pro Monat als eine feine Balance zwischen Sicherheit und Eigenverantwortung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 12:00 Uhr