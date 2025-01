Deutsche Bob-Piloten dominieren im Zweier

Insbruck: Die deutschen Bob-Piloten haben im Zweier auch den Weltcup-Auftakt in Innsbruck-Igls dominiert. Beim dritten deutschen Dreifacherfolg in Serie gewann im Olympia-Eiskanal erneut Vorjahressieger Johannes Lochner. Er stellte dabei in beiden Läufen jeweils einen Streckenrekord auf. Rekordweltmeister Francesco Friedrich belegte Platz zwei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 13:00 Uhr