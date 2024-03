Deutsche Bischöfe wollen im Vatikan für Synodalen Weg werben

Vatikanstadt: Die katholische Kirche in Deutschland und der Vatikan sind weiter geteilter Meinung über künftige Reformen. Wegen des akuten Redebedarf sind heute mehrere Bischöfe in Rom empfangen worden. Konkret geht es dabei um Pläne der deutschen Katholiken zur Gründung eines Synodalen Ausschusses. Dieser soll einen Synodalen Rat vorbereiten, in dem die Bischöfe später gemeinsam mit Laienvertretern beraten und entscheiden wollen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage nach einer Umverteilung von Entscheidungsgewalt. Seit geraumer Zeit kriselt es zwischen den deutschen Bischöfen und der römischen Kurie. Angesichts der verhärteten Fronten dürfte eine Annäherung Beobachtern zufolge schwierig sein. Ein Treffen mit Papst Franziskus persönlich ist nicht vorgesehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2024 15:00 Uhr