Deutsche Bischöfe loben Klima-Mahnung von Papst Franziskus

Rom: Das neue Mahnschreiben des Papstes zum Klimaschutz löst bei den Bischöfen in Deutschland große Zustimmung aus. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, sprach von einem eindringlichen Weckruf. In dem zwölfseitigen Papier, ruft der Pontifex die Menschheit dazu auf, rasch gegen die Erderwärmung vorzugehen. Laut Bischof Bätzing ist in Deutschland auch für die Kirche noch Luft nach oben beim Klimaschutz. Zeitgleich mit der heutigen Eröffnung der Welt-Synode im Vatikan hatte der Papst sein Apostolisches Mahnschreiben mit dem lateinischen Titel "Laudate Deum" - auf deutsch- "Lobt Gott", veröffentlicht. Der Münsteraner Weihbischof Lohmann sagte, in den Diözesen werde zwar viel getan, beispielsweise beim Gebäudemanagement, aber das reiche noch nicht. Die Katholischen Hilfswerke Misereor und Adveniat bezeichneten Franziskus' Papier als wichtiges Zeichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2023 20:00 Uhr