Deutsche Bischöfe erklären Solidarität mit Israel

Ulm: Die Kirchen in Deutschland haben ihre Solidarität mit den Jüdinnen und Juden betont. Der stellvertretende Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Gerber, nannte den Angriff der Hamas am 7. Oktober einen Terrorakt, der durch nichts zu rechtfertigen sei. Ihn erschrecke es, dass die Zahl antisemitischer Übergriffe in den vergangenen Wochen zugenommen habe. Die Bischofskonferenz stehe an der Seite der Juden und werde im Kampf gegen Antisemitismus nicht nachlassen, so Gerber. Die Evangelische Kirche in Deutschland äußerte sich ebenfalls solidarisch mit Israel. Zu Beginn der EKD-Synode in Ulm erklärte die Ratsvorsitzende Kurschus, Israel habe das Recht, seine Bevölkerung zu schützen.

