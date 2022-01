Deutsche Biathlon-Staffel fährt in Oberhof auf Rang sechs

Nachrichtenarchiv - 08.01.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oberhof: Die deutsche Biathlon-Mixedstaffel hat bei der Olympia-Generalprobe in Oberhof das Podest nur knapp verpasst. Das Quartett mit Roman Rees, Benedikt Doll, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz kam auf Platz sechs. Der Sieg ging an Norwegen vor Belarus und Frankreich. Die Nordischen Kombinierer haben es in Val di Fiemme aufs Podest geschafft. Vinzenz Geiger wurde zweiter, Eric Frenzel dritter. Rennrodler Felix Loch ist in Sigulda auf den zweiten Platz gefahren, beim Monobob-Weltcup in Winterberg kam Laura Nolte auf Rang drei. Skirennfahrerin Paulina Schlosser ist beim Riesenslalom im slowenischen Kranjska Gora ist schwer gestürzt. Die 20-Jährige schleuderte über die Piste und brach sich den Unterschenkel. Der Sieg ging an die Schwedin Sara Hector.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2022 15:00 Uhr