Deutsche Biathlon-Staffel erreicht in Östersund Platz drei

Östersund: Die deutschen Biathleten setzen ihre Erfolgsserie fort und haben im ersten Staffelrennen der neuen Weltcup-Saison Platz drei belegt. Zwar gab Schlussläufer Johannes Kühn durch eine Strafrunde noch Rang zwei aus der Hand, aber am Ende jubelte der Bayer mit David Zobel, Philipp Nawrath und Benedikt Doll über das Ergebnis. Für das deutsche Team war es bereits der sechste Podestplatz im sechsten Rennen auf der ersten Saisonstation - so gut lief es zuletzt vor acht Jahren zum Start in die Saison 2015/2016.

