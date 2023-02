Deutsche Biathlon-Staffel der Frauen holt Silber bei WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Baerbock schließt Gebietsverluste für die Ukraine aus

München: Bundesaußenministerin Baerbock hat den Verzicht besetzter ukrainischer Gebiete zugunsten Russlands ausgeschlossen. Bei der Sicherheitskonferenz sagte sie, das würde den russischen Angriffskrieg belohnen. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba wies ein solches Vorgehen zurück und appellierte an China, dies zu respektieren. Zuvor hatte China einen Friedensplan in Aussicht gestellt. Pekings Top-Diplomat Wang will nächste Woche in Moskau Gespräche führen, nannte jedoch keine Details. Zuvor hatte US-Vizepräsidentin Harris China vor militärischer Hilfe für Moskau gewarnt. Alle Schritte Chinas in diese Richtung würden das Töten fortsetzen, sagte sie. Gleichzeitig betonte Harris, ihre Regierung werde sich dafür einsetzen, die Kriegsverbrechen in der Ukraine zu ahnden. Der britische Premierminister Sunak kündigte an, der Ukraine dabei zu helfen, eine moderne Flugabwehr aufzubauen, etwa durch die Ausbildung von Piloten. Fragen nach der Lieferung von Kampfjets wich er aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 18:00 Uhr