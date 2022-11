Deutsche Biathletinnen starten mit Top-Ten-Platzierungen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bundesregierung beschließt nationale Antisemitismus-Strategie

Berlin: Die Bundesregierung will Juden in Deutschland besser vor Vorurteilen, Anfeindungen und Hass schützen. Das Kabinett hat erstmals eine nationale Strategie gegen Antisemitismus beschlossen. Es geht vor allem um Bildung und Aufklärung. Laufende Maßnahmen und Programme sollen überprüft und angepasst werden. Die Regierung will auch Schulen, Sportvereine und Kulturinstitutionen stärker einbinden. Ziel der Strategie ist es zudem, die Polizeiarbeit zu stärken und das Leben von Juden in all seinen Facetten sichtbar zu machen. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Klein, sagte, die Bekämpfung von Hass auf Juden sei dringlicher denn je und eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2022 16:00 Uhr