Deutsche Biathletinnen holen Bronze bei WM in Tschechien

Nove Mesto: Die deutschen Biathletinnen haben in der WM-Staffel Bronze gewonnen. In Abwesenheit der gesundheitlich angeschlagenen Franziska Preuß belegte das DSV Quartett in Tschechien mit Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt und Sophia Schneider nach neun Nachladern den dritten Platz, hinter Schweden. Topfavorit Frankreich sicherte sich trotz Patzern Gold.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.02.2024 15:15 Uhr