Deutsche Biathleten werden in Hochfilzen mit der Staffel Dritte

Zum Sport: Die deutschen Biathleten sind auch in der zweiten Staffel des Winters auf das Podest gelaufen. Das Quartett um David Zobel, Johannes Kühn, Philipp Nawrath und Benedikt Doll belegte in Hochfilzen den dritten Platz. Der Sieg ging an Norwegen, vor Frankreich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.12.2023 13:30 Uhr