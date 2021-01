Deutsche Biathleten verpassen Podestplatz in Antholz

CDU-Briefwahl bestätigt Laschet als Parteichef

Berlin: Nach seiner Wahl beim Online-Parteitag ist der neue CDU-Chef Laschet auch per Briefwahl bestätigt worden. Er erhielt 83,4 Prozent der Delegiertenstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 98 Prozent. Laschet wertete das Ergebnis als "ein Signal der Einheit der Union" und versprach, die unterschiedlichen Strömungen in der Partei zusammenzuführen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident hatte sich auf dem Digital-Parteitag am vergangenen Wochenende gegen seine Mitbewerber Merz und Röttgen durchgesetzt. Aus juristischen Gründen musste sein Sieg aber noch in einer Schlussabstimmung per Brief bestätigt werden. Merz und Röttgen gratulierten Laschet. Merz sprach in einer ersten Reaktion von einem starken Vertrauensbeweis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 19:00 Uhr