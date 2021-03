Deutsche Biathleten gewinnen Staffelrennen in Nove Mesto

Schauspielerin Maren Eggert bekommt Silbernen Bären

Berlin: Die Schauspielerin Maren Eggert wird mit dem Silbernen Bären der Berliner Filmfestspiele ausgezeichnet. Wie es von der Berlinale-Jury heißt, wird damit ihre Leistung als Hauptdarstellerin in der Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" gewürdigt. Eggert spielt eine Wissenschaftlerin, die sich in einen humanoiden Roboter verliebt. Zum ersten Mal werden die Berlinale-Schauspielpreise in diesem Jahr nicht mehr nach Geschlecht, sondern nur noch in den Kategorien Haupt- und Nebenrolle vergeben. Den Silbernen Bären für die beste Leistung in einer Nebenrolle erhält die Ungarin Lilla Kizlinger. Der Goldene Bär geht an die experimentelle Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Regisseurs Radu Jude. Der Film erzählt von einer Lehrerin, die wegen eines privaten Sexvideos in Schwierigkeiten gerät.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.03.2021 16:15 Uhr