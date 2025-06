Deutsche Bergwanderin verunglückt in Tiroler Alpen tödlich

Innsbruck: Eine deutsche Bergwanderin ist in den Tiroler Alpen tödlich verunglückt. Nach Medienberichten stürzte die 28-Jährige bei einer Wanderung im Zillertal ab. Das Unglück ereignete sich demnach in der Nähe eines Berggipfels. Die Frau stolperte und stürzte 280 Meter in die Tiefe. In Oberbayern gab es zwei schwere Unfälle an Badeseen. Im Landkreis Weilheim-Schongau trieb ein 88-jähriger Mann leblos im Lugenausee, konnte aber gerettet und reanimiert werden. Auf dem Staffelsee rutschte ein 79-Jähriger von einem Tretboot und ging im See unter. Er konnte bisher nicht gefunden werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 02:00 Uhr