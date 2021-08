Deutsche Behörden zählen weniger islamistische Gefährder

Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer, bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechsel zwischen Sonne und Wolken; gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchstwerte 19 bis 23 Grad. In der Nacht Abkühlung auf 12 Grad. Morgen anfangs freundlich, später von Westen her Schauer und Gewitter. Am Sonntag vor allem in Südbayern Regen. Am Montag wieder freundlicher. Tageshöchstwerte 17 bis 27 Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.08.2021 09:45 Uhr