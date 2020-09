Deutsche Behörden warnen auch vor Reisen nach Wien und Budapest

Nachrichtenarchiv - 17.09.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat weitere Regionen in Europa wegen steigender Corona-Zahlen zu Risikogebieten erklärt: Das Auswärtige Amt warnt jetzt etwa vor Reisen nach Wien und Budapest. Auch mehrere Regionen in Frankreich, Kroatien, Tschechien, Rumänien, den Niederlanden und der Schweiz sind betroffen. Wer von dort zurückkehrt, muss einen Corona-Test machen und in Quarantäne bleiben, bis ein negatives Ergebnis vorliegt. - Wie das Robert-Koch-Institut heute früh mitteilte, wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 2.194 neue Corona-Infektionen gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit Wochen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.09.2020 10:45 Uhr