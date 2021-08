Deutsche Bauern rechnen mit mäßiger Ernte

UN rechnen mit halber Million weiterer afghanischer Flüchtlinge bis Jahresende

Genf: Nach der Machtübernahme der Taliban rechnen die Vereinten Nationen allein bis Jahresende mit bis zu einer halben Million weiterer afghanischer Flüchtlinge. Die stellvertretende Flüchtlingskommissarin Clements sagte, man bereite sich vor, auch wenn im Augenblick noch keine größere Fluchtbewegung zu verzeichnen sei. Nach Ansicht der EU-Kommission haben EU-Mitgliedstaaten oder Länder, die sich an der Nato-Mission in Afghanistan beteiligt haben, eine Sorgfaltspflicht bei der Aufnahme von Flüchtlingen. In den vergangenen Tagen waren nach US-Angaben bei dem großangelegten Evakuierungseinsatz am Kabuler Flughafen insgesamt mehr als 100.000 Ausländer und gefährdete Afghanen ausgeflogen worden. Nach Einschätzung des Auswärtigen Amts befinden sich noch 10.000 ausreisewillige Afghanen im Land.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2021 16:00 Uhr