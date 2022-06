Deutsche Bauern halten immer weniger Schweine

Habeck befürchtet verordnete Gas-Drosselung im Winter

Luxemburg: Bundeswirtschaftsminister Habeck befürchtet, dass es im Winter zu verordneten Drosselungen von Gas kommen könnte. Vor einem Treffen der EU-Energieminister in Luxemburg betonte Habeck, es drohe mittelfristig ein Szenario, in dem verringerte Gas-Lieferungen gesetzlich festgelegt werden müssten. Das wiederum würde in Deutschland und Europa zu einer schweren Wirtschaftskrise führen, so Habeck. Deshalb müssten die EU-Staaten jetzt schnell und solidarisch handeln. Kein Land dürfe auf sich selbst angewiesen sein. Wer genau in Deutschland von Reduktionen betroffen sein könnte, sagte der Minister nicht. Das hänge davon ab, wie kalt der Winter werde, wo es regionale Versorgungsengpässe gebe und davon, welche Industrien in welchen Lieferketten hingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2022 12:00 Uhr