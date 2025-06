Deutsche Basketballerinnen gewinnen zum EM-Auftakt

Hamburg: Die deutschen Basketballerinnen sind mit einem Sieg in die Europameisterschaft gestartet. Das Team gewann gegen Schweden 89:76 und hat damit gute Chancen auf den Einzug in die K.O.-Runde. Dafür müssen die deutschen Basketballerinnen mindestens Gruppenzweite werden. Heute steht das zweite EM-Spiel gegen Spanien an.

